Le Cactus : le sergent instructeur Ryan Petit-Château est venu présenter le programme du service militaire obligatoire

On en parle depuis peu, le service militaire obligatoire revient dans les conversations, car notre jeunesse serait constituée de "mauviettes". Dans Le Cactus du 8/9, le sergent instructeur Ryan Petit-Château, vous indique quelle est la position officielle du ministère de la Défense sur ce dossier sensible.

Pour le sergent instructeur Ryan Petit-Château, vous croyez "qu’on va botter les fesses des Russkoff en combattant trois jours par semaine en télétravail avec un quatre cinquième parce qu’il faut s’occuper des enfants le mercredi après-midi ? […] Vous croyez qu’on devient un guerrier sanguinaire en interviewant Chantal Goya avec une chemise à fleurs ?".

Ce matin, le sergent instructeur s’adresse à notre "fringante jeunesse, tous ces petits cons qui s’astiquent la nouille devant leur tablette, c’est fini les anges à Mykonos, maintenant on s’engage comme volontaire et on fait enfin quelque chose de sa vie !"

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le sergent n’a pas confiance en la jeunesse actuelle. "En trente-neuf, la Belgique a capitulé après une semaine ? Oui mais c’était par choix, aujourd’hui, c’est parce qu’il n’y aurait plus de wi-fi, ou de dürüm sauce pita, bandes de mollusques, vous me dégoûtez !"

Et au programme du service militaire, "premier jour, vaccin obligatoire dans le troufignon pour tout le monde, malaria, typhus, diphtérie, raviole du singe, et les vaccins, ça sera comme dans vos gamelles, vous ne saurez pas non plus ce qu’il y a dedans. Lopettes. Et ne vous demandez pas ce que l’armée peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour elle."