Le Cactus : le roi Philippe coach des Diables au mondial ?

La Fédération belge de football a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle le roi Philippe est passé entraîneur des Diables. Dans le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel lui a donné la parole.

Le roi a toutes les compétences nécessaires pour entraîner l’équipe belge. Déjà, la génération est vieillissante et ça fait des années que lui se coltine Elio Di Rupo. Et s’il y a quelqu’un capable de faire jouer les Flamands et les Wallons ensemble, c’est bien lui : il le fait après chaque élection au fédéral. Et à chaque fois d’ailleurs, c’est un peu comme pour les Diables, on a toujours de grandes espérances mais on est déçu par le résultat final.

Tactiquement, le roi s’y connaît aussi : au but, il fera confiance à Thibaut Courtois qui, contrairement à Paola, est très difficile à tromper. Défensivement, il a mis en place la tactique de Noël : des cours de discours aux défenseurs, qui vont s’en servir pour endormir les attaquants adverses.

À Romelu Lukaku, il lui a appris le coup du sénateur pour le premier tour. C’est-à-dire qu’il est du voyage mais qu’il ne servira à rien. Pour Eden Hazard, c'est la tactique princesse Astrid qui est mise au point : on ne le voit pas pendant des mois et hop, on le ressort pour les grands événements. Pour Dries Mertens, Philippe a pensé l’habiller avec la tenue que Mathilde portait lors du mariage de Maria Laura. Avec sa taille et ce camouflage, les adversaires ne le repéreront pas et il lui restera juste à marquer libre de tout marquage.