Le Cactus : la situation est tendue à Cureghem, Jérôme de Warzée vous explique pourquoi

Dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se penche sur l’exaspération des habitants du quartier de Cureghem qui sont descendus dans la rue pour déplacer eux-mêmes les dispositifs du plan de circulation Good Move.

Le citoyen belge accepte facilement que vous quadrupliez ses factures d’énergie, le taxiez comme personne au monde, lui imposiez des normes covid, mais foutez-lui trois blocs de béton devant son domicile pour l’empêcher de circuler normalement, c’est la crise, tout le monde sort pour protester.

Le centre des crispations c’est Cureghem, où des images typiques de pays en guerre nous parviennent, étalages vides dans les magasins car les livraisons n’ont pu être effectuées, pas à cause du conflit russo-ukrainien, mais simplement parce que le livreur s’est perdu.

C’est en juillet qu’avaient été entamés les premiers aménagements pour faire de Cureghem, un "quartier apaisé. "Un quartier où l’on va au conseil communal pour s’insulter, se menacer, casser des verres, et claquer la porte, mais à vélo" explique Jérôme. Des blocs en bétons ont été placés, c’était la première fois à Bruxelles que, pour couper la circulation, on a eu recours à autre chose que des travaux, des tunnels ou des travaux dans les tunnels.

Le bourgmestre d’Anderlecht a déclaré : "Pensons à un consensus, on va garder le même périmètre d’ensemble mais le rediscuter en plus petit sous-comité". Donc, dans le microquartier de Cureghem, on va se réunir en microcomité par microrue, pour que chaque mini-habitant ait une micro-impression de donner son mini-avis.

Et sur les réseaux asociaux, on lit des commentaires plus poignants encore que ceux de certains Allemands de l’est après la chute du mur. "C’est la fin de l’oppression !", "Libérons maintenant toute la capitale !"…