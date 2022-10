Le Cactus : la Famille Royale belge au casting de plusieurs téléréalités

Mike Tindal, le mari de la nièce de Charles III, participera à la prochaine saison de l’émission de téléréalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Chez nous, les membres de la Famille Royale auraient également été approchés. Dans Le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel vous en dit plus.

Fabian a rencontré Nikos Aliagas qui lui a confié avoir approché le Prince Laurent pour une nouvelle émission de téléréalité. "Il devra survivre dans un château et réussir à se nourrir dans un supermarché mais sans la moindre dotation, La Spar Academy".

Son frère, le Roi va lui aussi participer à une émission de téléréalité, "Je me prépare à passer dans "Un discours presque parfait" mais je crois que j’ai un problème de prompteur, il ne bouge pas donc je suis obligé de répéter à chaque fois la même chose. Le principe est simple, je dois faire un discours devant mes invités et ils doivent tenir jusqu’au dessert. Bon, s’ils tiennent déjà jusqu’aux zakouski, c’est que je me suis amélioré."

Dans la Famille Royale belge, la téléréalité a du succès, Delphine a déjà participé à On a échangé nos papas, un échange qui a duré près de 50 ans quand même. Le Roi Albert a été approché pour une téléréalité sur son mariage : Albert, cocue d’office ! Mais vu son grand âge, il a décliné, il préfère participer aux Langes de la téléréalité.

Tout cela a donné envie à Stéphane Bern de transformer son émission pour en faire une téléréalité, Secret d’histoire Story. On installerait tous les membres de plusieurs familles royales, ils auraient chacun leur secret à préserver et puis, une énorme piscine pour qu’ils fricotent entre eux.