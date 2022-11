Le Cactus : l’extinction de l’éclairage public est-elle une bonne idée ?

Dans le Cactus du 8/9, Sum a fait le point sur une nouvelle idée lumineuse des communes wallonnes.

Certaines d’entre elles ont décidé d’éteindre l’éclairage public la nuit. Cette mesure devrait faire économiser aux communes la somme de 12 millions d’euros. Donc si les communes font des économies, on aura peut-être moins de taxes communales à payer !

C’est le même raisonnement que ceux qui disent à leur pote fumeur : "avec tout l’argent que tu mets dans tes cigarettes, à la place, tu pourrais t’acheter une Ferrari". Un argument non valable selon Sum : lui, ça fait 36 ans qu’il ne fume pas mais il est encore en train d’économiser pour s’acheter une Dacia.

Ces communes doivent aussi être mises en garde : si un accident venait à se produire et si l’absence d’éclairage pouvait être prouvée, la responsabilité de la commune pourrait être engagée. Sauf si le conducteur a 3 grammes dans le sang et roule à 150 en marche arrière sur l’autoroute. Le problème n’est alors pas l’éclairage ; le problème, c’est qu’il est liégeois.

En plus du risque accru d’accidents, l’extinction de l’éclairage public pourrait mener à plus de criminalité. Que les communes se rassurent, Sum vient de Charleroi et, à Charleroi, même si l’éclairage public était de l’intensité d’un terrain de foot, il y aurait toujours des gens pour vous voler votre téléphone, pour vous vendre de la drogue ou pour vous faire rejoindre le PTB.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, conclut Sum : avec toutes les mesures ridicules qui ont déjà été prises depuis des années, ça fait déjà bien longtemps que le monde politique n’a plus la lumière à tous les étages.