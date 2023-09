Le Cactus : Kiki l’Innocent s’inquiète pour le Standard et les Diables Rouges

Ce mardi la Belgique affronte l’Estonie au Stade Roi Baudouin. Et pour préfacer ce match dans le Cactus du 8/9, on reçoit le plus fervent supporter du Standard et des Diables Rouges, Kiki l’Innocent.

Kiki voulait voir du football lors du match contre l’Azerbaïdjan, mais il a dû y avoir une erreur puisqu’il a vu 11 plantes sur la pelouse. Heureusement qu’il y avait un ballon, sinon il se serait déjà cru dimanche après midi avec Jardins et Loisirs.

Il y a de quoi être fier : une victoire à l’arraché sur un tir dévié de Carrasco. Celui-là, pour qu’il réussisse à cadrer une frappe, il faut que ce soit un autre joueur qui tire.

Côté Standard, ce n’est pas plus facile d’être optimiste pour Kiki. Si ça continue ils vont descendre, et Kiki déteste descendre. Sauf une vingtaine de bières avec ses amis à chaque victoire, mais là il est sobre depuis neuf mois.

Pour le match contre l’Estonie, Kiki prévoit un score serré : 6-0 avec un but de Vertonghen de la tête sans le faire exprès, un but de Carrasco sur un tir de Lukaku le dos tourné au but, et quatre buts d’Arthur Theate.