Le Cactus : Kiki l’Innocent rend hommage à Eden Hazard après sa retraite

C’est fait, Eden Hazard a pris sa retraite. Dans le Cactus du 8/9, Kiki l’Innocent livre son sentiment sur cette annonce et tente une dernière fois de convaincre le joueur de rejoindre le Standard.

Pour Kiki, Eden Hazard est le plus grand joueur belge de tous les temps, juste derrière Guy Vandersmissen, Jean Mathonet et André Binet. Mais 32 ans c’est trop jeune pour prendre sa retraite, c’est toujours possible d’annuler pour jouer de nouveau. C’est le cas des joueurs du Standard, qui avaient tous pris leur pension avant le début du championnat, et qui en sont sortis pour le match contre Bruges.

Ou alors pourquoi ne pas continuer au Standard en amateur ? Même sur une jambe, Eden sera encore meilleur que tous les joueurs de la Pro League réunis. D’ailleurs Vertonghen et Alderweireld jouent aussi sur une jambe, et encore ils se la prêtent une semaine sur deux. S’il veut, il peut simplement venir sans jouer comme il le faisait au Real. En plus, s’il vient en tram, il pourra encore prendre au moins un an de vacances.