Le Cactus : Julien Clerc, Patrick Bruel et Renand Luce réagissent à la démission des profs

30% à 40% des enseignants quittent le métier dans les cinq ans suivant leur arrivée devant une classe et la Communauté Wallonie-Bruxelles tente de trouver des solutions pour les retenir. Au micro de Fabian Le Castel, Patrick Bruel, Renand Luce et Julien Clerc réagissent.

De son côté Patrick Bruel essaye de convaincre les professeurs de ne pas démissionner "Non tu peux pas partir comme ça, Avec tes livres de cours sous l’bras, Malgré c’qui a à subir, T’as p’tet encore d’l’av’nir".

Renan Luce a été engagé pour recruter des professeurs de français dans les écoles. Pour mener à bien sa mission, il a écrit un titre de propagande : "Moi je suis prof de lettres, Dans un collège de Jette, Je corrige des erreurs, Et je vois des horreurs, Ils utilisent putain, Plutôt que d’mettre un point !"

Pas certains que ça en motive beaucoup, heureusement Julien Clerc a essayé de trouver les mots juste pour parler de la situation. "Reprends ta classe soit pas crédule, N’importe où là où tu postules, T’auras plus 2000 balles, congé mercredi, Faut pas qu’t’oublies, Reprend ta place de professeurs, Et bosses 50 minutes par heure, T’as tous tes juillets, aoûts, dimanches, samedis, Ça n’a pas de prix, Ne met pas les voiles et reste là, Car c’est bien le Graal ce boulot-là."