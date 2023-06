Le Cactus : Jérôme de Warzée vous fait vivre les funérailles de Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi est mort et les funérailles auront lieu mercredi : vu la différence d’âge d’avec sa dernière compagne, celle-ci avait congé le mercredi après-midi à l’école. La répétition, qui se déroule ce matin, est commentée par Jérôme de Warzée pour le Cactus du 8/9.

Jérôme tient d’abord à rassurer les personnes choquées d’avoir appris le décès d’un politicien italien aux dents blanchies et au visage gonflé qui se croyait immortel : Elio Di Rupo va bien.

Silvio Berlusconi est mort, il était d’abord le fondateur du parti qui voulait redresser l’Italie, le parti Forza Viagra. Les supporters de l’AC Milan qui auront connu en l’espace de deux jours leur plus grande tristesse de la décennie, le décès de Berlusconi, et leur plus grande joie, la défaite de l’Inter samedi dernier.

Homme de scène, de terrain, tous les médias sont unanimes : il était le plus grand. Tous les médias louent sa flamboyance et son charisme… Tous les médias détenus par Silvio Berlusconi. Les autres journaux ne seront toutefois pas exclus de l’église, ils serviront d’allume-feu pour les cierges.

Huit femmes portent le cercueil en gémissant les vêpres. Huit, c’est bien la première fois qu’il a si peu de femmes en dessous de lui. Le cercueil qui remonte l’allée presque en silence, on distingue à peine le bruit des poignées métalliques qui font "bling bling".