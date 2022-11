Le Cactus : Jérôme de Warzée trouve du positif dans la prestation des Diables

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée a tenté de trouver les points positifs dans la rencontre des Diables Rouges contre le Maroc. Comme Lara Fabian, il y croit encore.

Kevin De Bruyne l’a déclaré dans une interview : "nous sommes trop vieux". Malgré l’âge canonique de certains de nos joueurs, on peut s’estimer heureux, nous, supporters, de les avoir finalement tous vus sortir vivants de la pandémie de Covid. Le Prince Laurent a déjà beaucoup plus bougé lors du défilé du 21 juillet que la plupart des joueurs, hier après-midi.

Mais ce n’est pas la peine d’en rajouter une couche : ça, c’est le rôle du personnel soignant qui va les récupérer. Pourquoi les déglinguer ? Les Marocains l’ont déjà fait. Le gardien a passé une soirée tranquille. Ils auraient sélectionné un joueur de champ ou Jamel Debbouze, ça n’aurait strictement rien changé.

Il faut déceler là-dedans des motifs de satisfaction : l’avantage de tout ceci, c’est que si tout tourne comme on l’espère tous jeudi (et les Diables compris dans le raisonnement), il ne nous restera plus qu’un seul match à subir. Et on ne sera pas éliminés par la France cette fois-ci. Voilà, du positif ! le plus positif étant que Roberto Martinez n’a toujours pas resigné à la tête des Diables. La fédération, dès vendredi matin, serait bien inspirée en lui indiquant qu’on change son système contractuel et qu’on le passe désormais en C4-4-2.