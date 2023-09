Le Cactus : Jérôme de Warzée tente de rassurer les anti-Evras

Les anti-Evras passent à l’attaque, et déjà six écoles ont été incendiées dans la région de Charleroi. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée tente de les rassurer sur le contenu du texte.

Les esprits de certains semblent plus échaudés que ne le seraient les ados après un cours de quatre heures sur la masturbation. Le S de Evras cristallise les tensions. S comme Sexualité, bien sûr. Mais est-ce parce qu’il y a sexualité dans le titre que l’on sexualise ? Jérôme rappelle que l’école donnait des cours d’éveil, alors que d’après les résultats des tests PISA, tout le monde était endormi.

Beaucoup s’inquiètent de l’approche de la pornographie, puisqu’on lit en page 210 du guide : "faire preuve d’esprit critique en regardant des films pornographiques". Et regarder Clara Morgane avec l’œil d’Hugues Dayez, il est vrai que c’est difficile.

Mais restons rationnels et parlons-en tout de même, de la pornographie. Foncièrement il faut que les enfants sachent que dans la vie réelle, la migraine, ça existe. De toute façon, on ne montrera jamais de vidéos pornographiques dans une école de la Communauté française pour la bonne et simple raison qu’il n’y a plus un seul magnétoscope qui fonctionne.