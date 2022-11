Le Cactus : Jérôme de Warzée se demande ce que faisaient autant de Belges à la COP27

Pour le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée s’est penché sur le nombre élevé de participants de la délégation belge à la COP27.

À l’occasion de ce sommet pour le climat, à l’heure où on prône le télétravail partout, 45.000 personnes seront agglutinées dans un bâtiment climatisé. Plus de 400 avions se croiseront dans le ciel pour que ces gens atterrissent et nous disent de mettre un pull en plus.

Plusieurs ministres belges accompagnés de plus de cinquante cabinettards sont présents à Charm el-Cheikh en Égypte. À la tête de notre délégation Alexandre de Croo a fait son entrée avec tout le fédéral, les harpies écolos, les éléphants du PS… Quand les Égyptiens les ont vus débouler, ils ont cru au retour d’Alexandre le Grand.

Pour le reste de la délégation, il y a une sénatrice et un sénateur. Au moins maintenant on sait à quoi ça sert : à accompagner une délégation. Huit parlementaires fédéraux et régionaux sont présents, des membres du SPF Santé, des Affaires étrangères, et Hadja Lahbib, qui a une grande expérience climatique puisque tous les jours ici à la RTBF elle écoutait la météo. Pour finir, sept représentants du port d’Anvers étaient là, mais pour Jérôme ils ont confondu avec la Coke27 qui a lieu à Medellin toute l’année.

Comment comprendre qu’autant de personnalités issues de notre sérail politique veuillent se rendre en Égypte ? Jérôme de Warzée a son idée : est-ce qu’on leur a expliqué que ce n’est pas parce que ça se passe à Charm el-Cheikh qu’ils vont obligatoirement en toucher un ?