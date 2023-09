Le Cactus : Jérôme de Warzée se demande ce qu’il deviendrait sans les socialistes

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur cette fameuse perquisition ayant eu lieu chez le fils de la députée socialiste Marie Aréna qui a vu la police trouver 280.000 euros en cash.

Après les douches, le pognon. Marie Arena a décidément toujours des problèmes avec le liquide. Cette découverte avait été faite lors de l’une des six perquisitions effectuées dans l’immeuble. Avec six perquisitions, ces derniers mois les policiers auront donc quasi passé plus de temps chez Marie Arena qu’à ramasser des seringues sur les trottoirs à la Gare du Midi.

Mais Jérôme ne voudrait pas l’accabler. On peut quand même laisser un peu d’argent de poche à son gamin ! Est-ce sa faute à lui s’il y a de moins en moins de Bancontact disponibles ? On peut payer partout électroniquement, mais les systèmes défaillent parfois. Imaginez : vous vous rendez chez votre boulanger parce que vous voulez acheter 18.000 tartes au riz. Si le terminal ne fonctionne pas, il faut bien du cash.