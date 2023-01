Le Cactus : Jérôme de Warzée s’inquiète pour les problèmes de mémoire des politiciens

Marie Arena et Marc Tarabella auraient oublié leurs vacances au Qatar. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur la propension de nos politiciens à perdre la mémoire.

L’amnésie est une maladie. Nos politiciens ne sont pas malhonnêtes, ils sont malades. Ces gens souffrent : ils oublient systématiquement leurs promesses après avoir été élus, certains oublient de déclarer leurs mandats, et ce début d’Alzheimer se caractérise aussi par une agnosie, c’est-à-dire l’impossibilité d’identifier ou reconnaître des objets, comme par exemple une valise pleine d’argent.

Les premiers facteurs pouvant amener un début d’explication à ces problèmes de mémoire sont le stress et la surcharge de travail. Mais on parle ici de députés européens ; on peut donc écarter cette piste. Ensuite, l’abus d’alcool peut être envisagé comme cause sérieuse. Or, vu le nombre de pots-de-vin et de soirées où ils se font arroser, on tient peut-être un début d’explication.

Heureusement il existe des moyens efficaces de recouvrer la mémoire. Et le moyen le plus sûr, c’est d’être convoqué par un juge. Tout se remet alors en place assez rapidement.