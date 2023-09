Le Cactus : Jérôme de Warzée s'attaque au problème des poux

Cette année, les poux sont là bien plus tôt que prévu, ne tenant même plus compte de la rentrée. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se penche sur cette infection.

Quand on vous disait que ce nouveau calendrier perturbait les habitudes ! Quid des poux qui s’incrustent dans des familles recomposées dont une partie des enfants vont à l’école en Flandre et l’autre en Wallonie : ils deviennent complètement dingues et un pou qui perd la tête, c’est un morpion qui se trompe de sexe, il ne sait pubien où il est.

Il est temps, je crois, de redonner vigueur textuelle à cette maxime malheureusement trop inusitée de nos jours et qui permettra à nos boutchous d’identifier les symptômes de ce fléau : caleçon qui gratte, morpion qui squatte.

Heureusement, Jérôme a un conseil imparable à suivre si votre enfant a des poux et si vous souhaitez vous en débarrasser. C’est très simple : vous vous rendez en forêt, vous l’attachez à un arbre, et vous repartez en courant sans vous retourner.