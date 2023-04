Le Cactus : Jérôme de Warzée revit la victoire d’Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège

Nouvelle démonstration de Remco Evenepoel. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée retrace le parcours de la 109e édition de Liège-Bastogne-Liège.

Le vainqueur de la course succédera à Remco Evenepoel, la grande fierté du Sporting d’Anderlecht puisque c’est le seul produit de l’école des jeunes qui gagne quelque chose ces dernières années.

Premier fait de course : l’abandon de Tadej Pogacar. Il aurait pris un nid-de-poule. Eh oui, Liège est la Doyenne des classiques, nommée ainsi car les routes sur lesquelles se déroule l’épreuve datent de la première édition. 260 kilomètres en Wallonie, à côté Paris-Roubaix c’est un billard.

Et Remco attaque dans son maillot arc-en-ciel de champion du monde. Georges-Louis Bouchez le traite de wokiste sur Twitter, Remco s’envole, Remco est seul, Remco va gagner, plus qu’un kilomètre avant la ligne… mais Remco va devoir contourner les travaux du tram, l’arrivée est donc prévue mardi vers 18 heures. Non, on lui aménage un passage bien balisé. "Il a de la chance", clament les riverains.

Remco gagne en solitaire comme l’an dernier. Une victoire qu’on pourrait qualifier de socialiste en somme puisqu’il est arrivé seul en tête à Liège.