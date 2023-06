Le Cactus : Jérôme de Warzée revit la dernière journée de Pro League

L’Antwerp est championne de Belgique au bout du suspense. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur l’incroyable dénouement de cette Jupiler Pro League.

Quelle tension dans les dernières minutes, on aurait dit la baignoire de Claude François dans la piscine de Tchernobyl, et un scénario digne d’un Hitchcok. Au début des rencontres, trois prétendants encore en lice pour le titre. Ce n’était plus la Jupiler Pro League, c’était l’amour est dans le pré.

L’Union championne quelques minutes, 88 ans après leur dernier sacre. Ça aurait été la résurrection, ils ont même fait jouer Lazare, tout était mis en place pour la fête. L’Union mène, et Genk mène : à ce moment, l’Antwerp était quasiment reléguée en division deux.

Et puis 60e minute, l’Antwerp égalise par Kerk, qui remet l’église au milieu du village. Genk reprend l’avantage, mais Bruges égalise. Les contrôleurs aériens deviennent complètement fous à force de voir l’hélicoptère qui devait déposer le trophée dans le bon stade faire des allers-retours systématiques.

Et puis l’Union s’écroule, la défense prend l’eau, et Toby Alderweireld enroule une frappe en pleine lucarne. Toby Alderweireld, seize ans de carrière, un but tous les 60 matchs, et il nous fait une Zidane.