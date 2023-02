Le Cactus : Jérôme de Warzée revisite James Bond à sa façon pour le rendre moins "offensant"

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur une polémique à propos de la réécriture de certains James Bond, expurgés de certains termes jugés problématiques.

Les livres seront lus par un groupe de "sensitivity reader", des gens qui passent au crible et relèvent les passages qui pourraient être offensants pour certaines catégories de personnes. Bref, ces gens, si on leur fait rencontrer Jean-Marie Bigard ils explosent sur place.

Jérôme a imaginé ce que pourrait donner ce nouveau James Bond revisité :

James Bond n’a plus le permis de tuer, il a l’autorisation, après avoir demandé à son adversaire s’il était d’accord, de le chloroformer quinze minutes maximum. James Bond allume sa vapoteuse et enfourche sa trottinette Aston Martin Tesla en se jetant sur une piste cyclable suggérée. Il se rend au siège du MI6 où une équipe d’expert s’épanche sur le nom de Miss Moneypenny : son nom n’évoque-t-il pas trop l’idée de gagner de l’argent avec sa bite ? Pour s’emparer de ses fameux gadgets, il descend au sous-sol du bâtiment, accueilli par son fidèle Q… non : LGBTQ. Sa mission ? Éliminer les derniers humains carnivores.

Le soir, il se rend au bar du casino, s’assied à côté d’une femme… enfin, d’une personne non binarisée masculinement. Iel est belle, iel est langoureuse, iel lui plaît, alors James Bond claque dans les doigts et commande au barman son fameux Oasis Tropical. Il se penche à l’oreille de la belle, retire ses lunettes noires en carton recyclé, et lui susurre langoureusement mais pas trop ces mots qui la feront fondre : "tu veux ketter, tu veux ketter, mes couilles ?"