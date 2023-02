Le Cactus : Jérôme de Warzée revient sur les nombreuses victoires belges aux Césars

Les Victoires de la Musique, les NRJ Music Awards, les Césars… Les Belges ont tout raflé lors des cérémonies françaises. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée en serait presque confus.

Pourtant, on a tout tenté pour laisser une chance aux autres. Virginie Efira meilleure actrice, c’était improbable : on l’a quand même fait débuter comme égérie hystérique des ados dans une émission pour boutonneux sur Club RTL. C’est comme si Dorothée venait gagner un Magritte. Et Bouli Lanners, il l’a dit lui-même : "je viens de Liège"… Vu les travaux, il était déjà improbable qu’il réussisse à sortir de la ville.

Et encore, la Belgique n’a même pas envoyé les frères Dardenne. Là, on rentrait avec les statuettes, les pupitres, les micros, les sièges, Brad Pitt, les ampoules, tout… Jean-Pierre Dardenne, tel un gardien argentin, aurait porté le trophée à ses génitoires pendant que Luc aurait exulté à côté en urinant sur l’affiche du dernier Astérix.

Sans vouloir enfoncer le clou, Jérôme doit bien l’avouer à nos voisins : la Tour Eiffel, elle est de René Magritte. L’Arc de Triomphe c’est Victor Horta, la Joconde c’est Pierre-Paul Rubens, la Marseillaise c’est le Grand Jojo, et même la Gaule s’appelait Belgique.