Le Cactus : Jérôme de Warzée revient sur les événements monarchiques du week-end

Ce week-end était riche en événements monarchiques, dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur le fil conjoint de la journée de samedi, où se sont royalement entremêlés les funérailles d’Elizabeth II et le mariage princier de Maria-Laura, la fille de la princesse Astrid.

Ce samedi, à 14h20, en Ecosse, des milliers de badauds s’agglutinent au passage du corbillard royal, et pleurent avec les policiers, à Bruxelles, même heure, des milliers de badauds s’agglutinent au passage du cortège princier et demandent aux policiers : "Hello, where’s the Manneken Pis please ?".

En Belgique, le cortège princier qui, appréhendant le nouveau plan de mobilité good move s’était mis en branle trois jours avant pour être sûr d’arriver à l’heure à l’hôtel de ville, a roulé à une vitesse moyenne de trente-deux kilomètres à l’heure. Deux de plus que la vitesse autorisée, le bourgmestre a dès lors gentiment rappelé les convives à l’ordre selon le nouveau règlement.

Le Prince Laurent s’installe derrière les barrières, Claire le surprend en lui rappelant qu’il fait toujours bien partie de la famille royale. Tout le monde se dit qu’il aurait eu beaucoup plus sa place en Ecosse, vu qu’il avait sa tête de tous les jours, sa tête d’enterrement.

15h, à Buckingham Palace, Charles s’installe pour la première fois sur le trône. 16h00, la journée touche à sa fin, dans la cathédrale Saint-Michel et Gudule, le roi Philippe, et son frère Laurent prennent solennellement la main de Maria-Laura, et compatissent longuement, ils viennent d’apprendre qu’elle n’aura pas de dotation et qu’elle va devoir travailler.