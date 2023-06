Le Cactus : Jérôme de Warzée revient sur le concept de navigation sur voie non navigable

Un reportage de la RTBF interviewait un employé du Service Public Wallon "responsable de la navigation des cours d’eaux non navigables". Il s’agissait d’une erreur d’intitulé. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur cet incroyable buzz.

François De Brigode a bredouillé qu’il ne s’agissait pas de "navigation" sur les cours d’eau non navigables, mais bien de "circulation", comme par exemple les kayaks. Invariablement, cela évoque la politique belge. Quoi qu’on fasse, on sait toujours qu’on va finir par retomber soit sur la famille Michel, soit sur le kayak.

L’employé incriminé, Emmanuel Gennart a bien sûr réagi, et non, il ne fait pas rien. Au contraire, il a même beaucoup de travail. Et c’est ça le paradoxe du métier, moins il y a d’eau dans la rivière, plus il est submergé de travail.

L’erreur était facile à détecter : quelqu’un qui gère la circulation sur des voies où il est impossible de circuler, en Belgique, on l’appellerait simplement "ministre de la mobilité bruxelloise".

Mais tout nous permet de penser qu’en 1912, si le métier de responsable de la navigation dans des zones non navigables avait existé, le Titanic n’aurait pas sombré et Céline Dion ne se serait pas morte noyée.