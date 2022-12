Le Cactus : Jérôme de Warzée revient sur la journée internationale de l’orgasme

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur la journée internationale de l’orgasme de ce mercredi 21 décembre.

C’était hier, la journée internationale de l’orgasme, sauf pour les Argentins, c’était dimanche dernier. Jacqueline Galant en a profité pour se faire remarquer sur Facebook, où elle s’est photoshopée au lit sur Lionel Messi en annonçant avoir eu un orgasme.

Alors le Photoshop n’est pas techniquement très au point, mais on sait bien qu’au niveau des montages, les socialistes sont toujours beaucoup plus forts que les libéraux… Et puis qu’attendre de la part des socialistes lors de la journée de l’orgasme ? Déjà, quand c’est la fête du travail, ils sont tous en congé.

Bon, allez, on a quand même eu de la chance. Une semaine plus tôt, c’était la journée mondiale de la raclette, où l’on a échappé à Jacqueline Galant brandissant un caquelon de fromage et se félicitant qu’à Jurbise en matière de mobilité, il n’y avait jamais de file.

Voyons donc cette info comme une bonne nouvelle, une politicienne belge qui fête la journée de l’orgasme, c’est la preuve que nos politiques ne mettent pas le nez dans le calendrier que pour vérifier quand sont les prochaines élections.