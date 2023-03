Le Cactus : Jérôme de Warzée réagit à la polémique sur la taxe tartine

C’est le retour de la polémique sur la taxe tartine. Des écoles du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles demandent aux parents de payer pour la pause de midi, le PTB s’insurge et Raoul Hedebouw est de retour ce matin dans le studio du 8/9… sous les traits de Jérôme de Warzée !

"On savait déjà que nos enfants sortaient des écoles avec la tête vide, on veut maintenant que leur ventre le soit aussi ! Et quoi, bientôt on va classer nos enfants selon leurs moyens : ceux qui mangent des tartines et ceux qui ont plus de moyens ?"