Dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée s’émeut du sort des propriétaires de camping-cars. En effet, ces véhicules de vacance ont été refiscalisés en véhicule utilitaire et devront s’acquitter désormais des taxes de plus de six cents pour cent.

Les vendeurs de camping-cars étaient les derniers à ne pas trop se plaindre de la crise, justice est faite, désormais les camping-cars seront taxés et assimilés à de simples voitures. C’est logique, vous utilisez autant votre camping-car que votre voiture dans la vie de tous les jours, pour aller déposer vos enfants à l’école, et puis la plupart des gens préfèrent prendre leur camping-car pour aller au boulot pour d’évidentes raisons pratiques de parking.

Pour Jérôme de Warzée, "la créativité que mettent nos élus pour inventer des taxes est inversement proportionnelle à celle qu’ils mettent pour trouver d’autres solutions".

Ce revirement fiscal est une idée de Jean-Luc Crucke qui estime que ceux qui possèdent des camping-cars sont des nantis. Et ça aussi, c’est bien connu, les nantis se déplacent tous en camping-car. Jérôme explique avec humour : "j’ai assisté récemment au conseil d’administration général des banques belges, ils sont tous arrivés en camping-cars, le camping-car, c’est vraiment un signe extérieur de richesse, c’est une des raisons pour laquelle les Frères Dardenne le mettent tant en lumière dans leur film, combien de camping-car Porsche ou Ferrari ne croisons-nous d’ailleurs pas sur la route des vacances".

La Wallonie, c’est quand même une drôle de région, on y taxe plus les camping-cars que les Boeings 737 de chez Ryan Air.