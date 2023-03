Le Cactus : Jérôme de Warzée réagit à l’abandon du projet Legoland

Dans la Région du Centre, le projet Legoland sur le site de Caterpillar a été abandonné. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur cette terrible désillusion.

En 2022, on annonçait qu’un parc Legoland allait ouvrir en Belgique pour 2027, ça faisait rêver ! Non pas que Legoland s’installe chez nous, mais qu’un chantier s’achève en cinq ans, on n’avait jamais vu ça. Mais ce week-end, patatras, le groupe Merlin a annoncé qu’il se retirait.

Le groupe Merlin, qui tire son nom de sa faculté à faire tout disparaître d’un coup de baguette magique, a pris cette décision "à la suite d’une évaluation de ses activités mondiales, et d’une modification de sa stratégie", préférant se développer en Chine. Peut-on lui donner tort ? C’est l’occasion pour bon nombre de Chinois de découvrir l’un des rares jouets au monde qui n’a pas été fabriqué par leurs propres enfants.

Cela doit faire bien bizarre à nos politiciens d’avoir été pris pour des jouets dans ce dossier ; nous, par rapport à eux, on est habitués à cette situation. Mais si l’on se fie à certains de nos représentants politiques, on leur aurait trouvé beaucoup plus d’accointances avec un parc Playmobil : ils n’ont rien dans la tête et tout leur échappe des mains.