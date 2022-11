Le Cactus : Jérôme de Warzée passe le nouveau test de recrutement de l’armée belge

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se penche sur la réforme du recrutement à l’armée belge, plus simple pour les nouveaux aspirants.

Le service militaire, c’est toute une série d’exercices d’entraînement physique. Par exemple, marcher longtemps sans but précis, en portant un énorme poids sur les épaules. Ce qui peut vous préparer à des phases de vie plus tard, comme se marier.

Les exigences de recrutement à l’armée vont être assouplies. On parle d’assouplissements en ce qui concerne les tests de vision, par exemple, mais aussi l’audition des recrues. Car de fait, pourquoi se contenter d’appeler l’armée la Grande Muette quand elle pourrait être aussi la Grande Sourde et la Grande Myope en même temps.

Le site propose également des tests de raisonnement. Entre autres questions : le casque est plus lourd que la baïonnette, le fusil est plus léger que la baïonnette, quel est le plus lourd ? Réponse : le casque.

Heureusement, ils donnent des conseils en dessous : "si vous n’êtes pas sûr de la manière de répondre, relisez bien les instructions, et soyez certain d’avoir compris ce que vous devez faire pour trouver la bonne réponse". Bref, engagez-vous…