Le Cactus : Jérôme de Warzée part en vacances et remercie les politiciens pour cette belle année

Pour son dernier Cactus de la saison, Jérôme de Warzée a tenu à remercier dans le 8/9 les politiciens belges de ne jamais l’avoir déçu cette année en lui offrant des chroniques toutes faites.

Il part en vacances soulagé : ouf, le gouvernement belge n’a pas sauté, parce qu’il a accordé sa confiance à quelqu’un en qui il n’a plus du tout confiance, et ça c’est beau.

Jérôme remercie Jean-Marc Nollet et les Ecolos pour cet accord sur le traitement des déchets nucléaires, et ce, sans devoir ajouter de nouveaux sacs poubelle à Bruxelles. Il va falloir les traiter quand même, la radioactivité, ça dure : quand ces déchets auront fini d’être radioactifs, Hadja Lahbib n’aura toujours pas convaincu le gouvernement.

Jérôme part soulagé à la côte belge, et remercie Georges-Louis Bouchez pour avoir rappelé les erreurs à éviter à la mer avec les cyclistes : rouler comme il pense, c’est-à-dire trop à droite. Il le remercie aussi d’avoir apaisé les tensions avec les Flamands

C’est important d’apaiser les tensions, c’est ce qu’a fait Thibaut Courtois en paradant à son mariage avec un brassard de capitaine. Pourtant il s’est marié à une Israélienne, et ce sont des gens qui apaisent les tensions, généralement. Et puis Thibaut connaît le drapeau israélien, il se dit que s’il se naturalise, on va lui donner le brassard. C’est la seule chance qu’il aura d’avoir enfin une étoile.

Enfin Jérôme remercie tous les politiques, sportifs, et quidams en tous genres, non genrés ou non-non-genrés, qui ne l’ont jamais déçu. Ils arrivent toujours à le surprendre, et il espère qu’ils seront en forme pour la rentrée.