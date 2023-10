Le Cactus : Jérôme de Warzée nous aide à différencier le frelon asiatique du parlementaire wallon

Le frelon asiatique poursuit son expansion en Belgique, et 20% des interventions des pompiers sont consacrés à la destruction de leurs nids. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée nous darde un portrait piquant de cette bête envahissante.

Le nom latin du frelon asiatique est la vespa velutina. Cette saloperie se déplace donc en mobylette. Sa durée de vie est estimée entre 30 et 55 jours. Ce qui n’est guère étonnant puisque ça vient d’Asie, donc ça ne tient jamais très longtemps.

Un frelon asiatique a beaucoup de points communs avec un parlementaire wallon. En effet, tous deux se répandent sur l’ensemble du territoire de manière totalement incontrôlable, tous deux sont attirés par l’abondance facile, et rentrent dans leur lieu de travail (le parlement pour l’un, le nid pour l’autre) via un tunnel confectionné par leurs soins. Et arrivés sur place, ils piochent tous deux goulûment dans le pot de miel. Il est tout de même possible de les différencier : le frelon, quand il pique, il peut mourir ; le parlementaire, quand il pique, il recommence.

Le frelon asiatique est surtout dangereux pour les abeilles puisqu’il s’en repaît. Il se nourrit donc sur le dos des travailleuses. Ne dites pas cela à Georges-Louis Bouchez, il serait capable de leur faire signer une carte d’affiliation au MR, là où comme vous le savez, on ne prête qu’aux ruches.