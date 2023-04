Le Cactus : Jérôme de Warzée nostalgique des anciens distributeurs de billets

Le gouvernement fédéral a annoncé que plus de deux cents nouveaux distributeurs de billets seront installés d’ici fin 2025. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée n’est pas convaincu de leur utilité.

Qu’y a-t-il de plus difficile à trouver qu’un distributeur de billets de banque ? Il n’y a même plus de point ING, le seul guichet où il est possible de déposer et de retirer du liquide rapidement dans ce pays, c’est à la banque du sperme.

Deux cents nouveaux distributeurs seront donc installés à l’horizon 2025 et le Belge est heureux, alors qu’on vient d’en retirer mille. C’est le Belge, ça, on lui enlève 1000 euros de sa poche, on lui dit qu’on lui en rendra 200 dans trois ans, il est content ! En France, on leur annoncerait qu’on leur retire leur système de chèque qui date des années cinquante, ils démonteraient la Tour Eiffel.