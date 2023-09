Le Cactus : Jérôme de Warzée justifie le trajet en taxi de Rajae Maouane

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur la polémique Rajae Maouane, la co-présidente d’Ecolo qui s’est déplacé en taxi, dimanche, lors de la journée sans voiture.

Pendant 364 jours par an, les Ecolos font tout pour empêcher les voitures de rentrer dans Bruxelles, et le jour où il est censé n’en avoir aucune, ils en prennent une. Prendre un taxi, c’est un acte de grande bravoure pour un Ecolo quand on sait que l’intégralité des chauffeurs de taxi veut les décapiter.

Pour se justifier, Rajae Maouane a expliqué que venir à vélo lui aurait pris 45 minutes. Or elle habite à 6 kilomètres. La DH a testé le trajet, qui durait 22 minutes et non 45. Conclusion : pour la prochaine Vuelta, ne comptons pas sur Rajae Maouane.