Le Cactus : Jérôme de Warzée infiltré au dîner donné par Emmanuel Macron pour Charles III

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur ce somptueux dîner à Versailles, donné par Emmanuel Macron pour la visite des souverains anglais, Charles III et Camilla.

Au menu : homard bleu, suivi de volaille de Bresse marinée au champagne, et en dessert un biscuit Ispahan à la Rose composée d’une compotée de framboises cuites et sorbets litchis (c’est-à-dire un macaron) ornementé du fruit qui représente le mieux nos voisins : du melon.

Pour désaltérer ces gosiers royaux, des doubles magnums de château Mouton Rothschild d’une valeur de 2772 euros la bouteille. Pourquoi cette bouteille ? Car l’étiquette était une aquarelle peinte par le Roi Charles III. Donc si Macron reçoit le roi Philippe en lui servant du vin dont l’étiquette a été dessinée par sa sœur, on sera plutôt sur un cubi en papier mâché de chez Delhaize.

Parmi les invités on pouvait trouver Mick Jagger, qui devait déjà être là du temps de Louis XIV, et Charlotte Gainsbourg, dont père doit être si fier. Par contre, il n’y avait pas de Belge invité. Ils ont dû avoir peur qu’en fin de soirée, on aille pisser sur les cars de CRS.

Mais c’était beau, c’était fin, des qualificatifs positifs pour le Roi Charles : il est simple, sympathique, drôle, humain. C’était donc un roi qui se prend pour un quidam, reçu par un quidam qui se prend pour un Roi.