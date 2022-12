Le Cactus : Jérôme de Warzée fait le point sur les nombreux scandales politiques du moment

Europe, Wallonie, Kubla… difficile de faire la synthèse de tous les scandales politiques du moment. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée fait le point.

C’est comme les séries Netflix : non seulement il y a de nouveaux épisodes chaque semaine, donc on perd le fil, mais en plus tout se ressemble. Là, c’est un gigantesque "Love Actually", il y a tellement de personnages et d’histoires en parallèle qu’on ne sait plus qui est qui. C’est bien simple, il y a autant de scandales politiques actuellement que de billets dans les appartements de la vice-présidente du Parlement européen.