Le Cactus : Jérôme de Warzée fait le point avant le match des Diables contre l’Allemagne

Les Diables Rouges vont jouer un match amical contre l’Allemagne. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée préface la rencontre.

On est très allemands en ce moment, l’Union Belge a d’ailleurs lancé la campagne pour l’Euro par un hashtag "Wir schaffen das". Traduction : "On va le faire". Ce qui distingue déjà de l’ère Martinez où c’était plutôt "Wir werden natürlich sehen, auf ein Missverständnis hin kann es funktionieren". Traduction : "On va le faire sur un malentendu, ça pourrait peut-être bien marcher".

La Belgique est supérieure à son adversaire du jour, mais ne nous emballons pas. Certes nous avons donné une leçon de football à la Suède, mais ils jouaient avec un centre-avant de 41 ans dont le dernier fait d’armes fut de se déguiser en centurion romain et de donner la réplique à Guillaume Canet dans un film dont le scénario tenait sur une feuille de papier à cigarette. Ibrahimovic, comme d’habitude, est rentré sur le terrain comme un roi, et il en est ressorti comme le Prince Laurent.

On perçoit un vent nouveau sur l’équipe. Kevin de Bruyne promu capitaine, étrange décision : au vu de ses prestations au dernier mondial, ça revient un peu à donner une promotion au type qui était dans la vigie du Titanic. Enfin, Koen Casteels a déclaré dans la presse : je me suis fait à l’idée d’être méconnu en Belgique. Ce qui incite Jérôme à se poser la question : mais c’est qui Koen Casteels ? Eh bien, c’était le troisième gardien des Belges au Qatar. Pour les novices, troisième gardien des Diables, c’est comme être greffier du Parlement wallon, tu voyages beaucoup, mais t’es sûr que ce n’est pas pour bosser.