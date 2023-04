Le Cactus : Jérôme de Warzée fait le bilan des clubs belges en coupe d’Europe

Pour le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur la soirée cauchemardesque pour les clubs belges en coupe d’Europe, qui sont tous éliminés.

Entre 1976 et 1988, les clubs belges on atteint sept fois une finale de coupe d’Europe. Et les Diables : une finale de l’Euro en 80 et une demi-finale au Mondial 86. Quand on a vécu ça, qu’y a-t-il d’excitant dans le football belge ?

Être quart de finaliste en Conference League, c’est comme la tournée âge tendre et tête de bois : ça donne un peu de visibilité, mais ça ne fait pas oublier qu’on a eu son vrai quart d’heure de gloire dans les années 70-80.

La Conférence League, c’est une compétition à mi-chemin entre les héros du gazon et les paralympiques de cécifoot. On y rencontre en phase de poule des clubs inconnus que même des orthophonistes ont du mal à prononcer.

Avec trois clubs belges en demi-finales de coupe d’Europe, la soirée aurait pu être historique. Résultat : trois éliminations. Le seul truc positif ce soir-là dans le football belge, c’est le test d’alcoolémie de Sofian Kiyine.