Le Cactus : Jérôme de Warzée était présent à l’inauguration du tram de Liège

C’est un événement historique à Liège : le tram de Liège a effectué sa toute première sortie à Bressoux. En duplex pour le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée nous raconte ces débuts.

C’est un événement attendu depuis longtemps par les 200.000 Liégeois. Ou plutôt les 100.000, l’autre moitié étant toujours portée disparue depuis quelques années dans les déviations, les crochets et les distorsions temporelles. Mais le peuple est bien là, il afflue en masse, on n’avait plus vu autant de monde excité par des rails depuis la dernière soirée chez Pierre Palmade.

Malgré un retard de l’heure de départ à cause d’une grève du conducteur, le tram s’est bien élancé dans le Carré, où il est la première entité à l’avoir traversé sans zigzaguer. Avançant lacquemant mais sûrement, il a réussi à parcourir 200 mètres dans Droixhe sans se faire taguer ou caillasser.

Vivement le métro en 3817 !