Le Cactus : Jérôme de Warzée et Tamara Payne sont au cœur des manifestations

Jérôme de Warzée et Tamara Payne étaient présents lors de la grosse manifestation à Bruxelles contre le projet judiciaire de manifester. La manifestation n’est pas terminée, et dans le Cactus du 8/9, on tente de faire avancer le débat.

Présent dans cette manifestation, le secrétaire de la FGTB-CGSP-SFLP René Palette était en transe pour manifester contre la restriction du droit de manifester, et il le fera jusqu’à ce qu’on l’empêche de manifester, auquel cas il manifestera alors pour le droit de manifester contre la restriction du droit de manifester.

À moins qu’on interdise cette manifestation, alors il contre-manifestera contre la restriction du droit de manifester contre la restriction restrictive du droit de contre-manifester. Les intentions sont donc claires.