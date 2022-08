Le Cactus : Jérôme de Warzée est de retour de ses (dernières) vacances

Le vendredi 15 juillet 2022, le gouvernement belge a nommé une nouvelle ministre des Affaires étrangères, une arme si redoutable que même les Russes hésitent à capituler : Hadja Labib. Jérôme, pour le Cactus du 8/9, analyse cette nomination surprenante et adresse un message d’encouragements à notre nouvelle ministre des Affaires étrangères :

Bien sûr, tu seras en difficulté face à Vladimir Poutine, sans prompteur, et puis la barrière de la langue, mais nous savons que tu as déjà dû soutenir des échanges inintelligibles puisque tu as souvent dû assister aux réunions d’édition de François de Brigode, bref, c’est ça la différence entre une démocratie et une dictature, dans une dictature, les journalistes volent au goulag, dans une démocratie, ils deviennent ministres sans jamais avoir été élus !