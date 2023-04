Le Cactus : Jérôme de Warzée enquête sur un bâtiment inoccupé du SPW Finances

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur la 854e gabegie du gouvernement wallon : le nouveau siège du SPW Finances à Namur, dont les locaux sont loués, est inoccupé depuis deux ans.

Dès qu’on évoque le terme "siège" dans un bâtiment public en Wallonie, on sait que ça va coûter la peau de ce qu’on met dedans. Sa superficie est de 10.000 mètres carrés et il est loué 140.000 euros par mois depuis deux ans, soit 3.400.000 euros. Pour rien. Heureusement que c’est le SPW Finance qui gère ce type de situation, imaginez cette situation dans les mains d’un département qui ne sait pas gérer l’argent.

La Région le loue pour ses fonctionnaires. Dès lors Jérôme se pose la question : est-on sûr que l’on n’a pas vérifié l’occupation des bâtiments entre 9h30 et 11h45 ? Parce que si on inspecte ce bâtiment à 7 heures du matin ou à 15h10, évidemment qu’il n’y a plus personne.