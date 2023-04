Le Cactus : Jérôme de Warzée en visite dans une classe flexible

Chaque élève doit se sentir bien. S’il s’assied, c’est qu’il ressent le besoin primal de le faire pour un objectif précis. Brandon est assis sur un casier de Jupiler, car c’est selon lui la meilleure méthode pour préparer le bac. Nabilla ne quitte jamais le haut de son escabelle, meilleure préparation, selon elle, à l’accès aux études supérieures. Kevin a choisi le divan car il rêverait d’être chômeur.

Vive la pédagogie collaborative et différenciée, clame Jérôme. Et comme le disent la plupart des élèves au cours de français : "assis ou debout, on s’en balec, y a chat GPT."