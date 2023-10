Le Cactus : Jérôme de Warzée en reportage animalier sur les punaises de lit

La punaise de lit. On en parle de plus en plus, véritable invasion ou phénomène naturel en ce mois d’octobre. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée a mené l’enquête.

Les punaises de lits sont des insectes de la famille des hétéroptères, exclusivement hématophages, ce qui signifie que les adultes, mâles et femelles, piquent et sucent durant dix à vingt minutes. Insistons sur ce fait que seuls les adultes sucent, de peur que ces petits insectes soient repérés dans le cours d’Evras.

Une punaise de lit vit donc au contact de l’homme en se nourrissant de son sang. On peut aussi l’appeler vampire ou ministre, puisqu’elles sont toutes deux de la famille des parasites.

Elles vivent dans les logements, et dans les transports en commun, c’est là que l’on se rend compte que Rajaé Maouane vit vraiment dangereusement.