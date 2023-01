Le Cactus : Jérôme de Warzée en classes de neige

Les tarifs des classes de neige sont de plus en plus élevés. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se remémore celles de son enfance, avec ses bons souvenirs et ses moins bons.

Les férus de glisse s’inquiétaient : on a quand même passé tout le mois de novembre en short. La neige allait-elle enfin tomber ? Actuellement, la seule certitude en Belgique d’avoir de la neige en grande quantité toute l’année, c’est de se rendre au port d’Anvers. Et en haute montagne, la neige se raréfie. Si on devait tourner un énième remake de Belle et Sébastien, ça s’appellerait Sébastien : un Saint-Bernard sans avalanche, c’est comme un chihuahua sans poufiasse, ça ne sert à rien dans le décor.

Pour l’instant on va encore en classes de neige, mais quand il n’y aura plus de neige, on ira en classe verte à Han sur Lesse. Quand tout sera inondé on ira en classe tous risque à Tihange, et quand on sera tous irradiés on ira féliciter Greta Thunberg : "bravo, tu aurais pu bosser un peu plus efficacement !"

Les classes de neige, c’est encore un pan de notre enfance qui va disparaître. L’occasion pour Jérôme de se souvenir de celles de son époque, avec ses 40 heures d’autocar pendant lesquelles tout le monde chantait "Bali Balo dans son berceau bandait déjà comme un taureau" pendant 40 heures, et avec les profs qui se demandaient pourquoi ils n’étaient pas devenus comptables.