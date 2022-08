Le Cactus : Jérôme de Warzée en a marre et il vous explique pourquoi

Le 29 août les cours de récréations belges accueillaient à nouveau les enfants francophones pour les néerlandophones et les germanophones, la rentrée reste fixée au 1er septembre. Une situation assez compliquée pour certains couples franco néerlandophones ou franco germanophones. Jérôme de Warzée s’est glissé dans le quotidien de l’un de ses couples.

L’un pense que la rentrée a lieu le 1er septembre alors que leurs enfants sont dans une école francophone. "Je suis prêt, quelques fournitures, encore, à aller chercher, mais je serai paré pour jeudi… Comment ça, c’était hier ? Pourquoi aurais-je emmené les enfants à l’école, hier… oh, c’est pour ça que j’ai vu plein de photos d’enfants avec des cartables sur Facebook ? Non, je me suis dit que c’étaient des pauvres gamins qui habitaient loin et qui devaient partir trois jours plus tôt à pieds parce que leurs parents n’avaient plus les moyens de les conduire à l’école."

Et qui dit nouveau rythme scolaire, dit nouvelles périodes de vacances. Les vacances d’été sont amputées de deux semaines mais Toussaint et Pâques bénéficient chacune d’une semaine supplémentaire. Néanmoins, les vacances n’auront lieu que toutes les sept semaines de cours, ce qui provoque un léger décalage du calendrier.

"Par contre pour Pâques, début avril… comment ça, début mai ? Pâques, c’est le neuf avril… les vacances de Pâques commencent le premier mai ? C’est la FGTB qui fixe les vacances, maintenant ou… c’est ça, donc, les Flamands repoussent le verbe en fin de phrase, les Wallons repoussent les vacances en début de mois suivant."

Un nouveau rythme qui agace Jérôme de Warzée. À tel point qu’il prend une décision lourde de conséquences : "Bon, allez, là je prends la décision, là j’en ai marre, la garde complète ? Non ! La vasectomie !"