Le Cactus : Jérôme de Warzée donne ses conseils aux Ukrainiens pour l’utilisation des F16

L’Ukraine se félicite de l’adhésion de la Belgique à la coalition F-16, et a même réalisé un clip vidéo pour remercier la Belgique. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée leur donne des conseils d’utilisation.

Selon les termes de cette coalition, la Belgique est chargée de participer à la formation de leurs pilotes et de leurs mécaniciens. Jérôme tient à les avertir : pour les pilotes il ne faut pas s’attendre à recevoir Tom Cruise, mais plutôt Tom Van Cruise. Et ils devront aussi se méfier des mécaniciens. Il y a quelque temps, l’un d’entre eux, lors d’un entretien de routine, avait accidentellement actionné un lancer de missile sur un autre F-16 stationné un peu plus loin. C’était les prémices de la fameuse opération Flop Gun.

Apparemment, les Ukrainiens n’ont encore vu ni le matériel, ni les instructeurs puisqu’ils ont posté une vidéo de remerciement sur Twitter dans laquelle ils rappellent ce que la Belgique a offert au monde : les bières, le chocolat, les Diables Rouges, et Jean-Claude Van Damme. Voilà comment nous sommes perçus à l’étranger : des alcooliques aux dents cariées, sans trophée, et qui communiquent par aphorismes absurdes.