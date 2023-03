Le Cactus : Jérôme de Warzée devient bouddhiste

Le bouddhisme est devenu la huitième conception philosophique reconnue en Belgique. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée vient nous aider à devenir plus zen.

Ce n’est d’ailleurs plus Jérôme de Warzée, mais de Warzen qui nous parle. En cette journée mondiale du bonheur, il nous encourage à voir le monde autrement grâce au prisme conceptuel de notre pragmatisme dialectique. Oui on va tous crever, mais dans la paix intérieure.

Tu as du mal à boucler ton loyer de mille euros par mois ? Relativise : l’état est en déficit de 27 milliards. Tes petits problèmes ne sont rien par rapport à ceux de ton gouvernement. Tu te demandes : "27 milliards, comment est-ce possible alors que je suis saigné et écrasé par les taxes tous les jours ?" Rejoins la pensée bouddhiste, ne cherche pas à comprendre et paye. Nos dirigeants ne t’entubent pas, ils préparent ton avenir. Entubé jeune pour ne pas mieux vivre vieux, c’est ce qu’ils appellent le karma sutra.