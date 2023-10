Le Cactus : Jérôme de Warzée découvre le site du SPW qui indique les lieux de chasse en Wallonie

La saison de la chasse est ouverte en Wallonie et à cette occasion, le Service Public de Wallonie a lancé un nouveau site internet. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée nous en fait la présentation.

Ce nouveau site, qui a pour but de recenser tous les lieux de battue, a été intitulé Chasse on web. C’est comme Tax on web, sauf qu’ici, c’est le gibier qui se fait plumer. Petit moyen facile de faire la différence : Chasse on web c’est pour la gallinette cendrée, Tax on web pour les pigeons.

Vous y découvrirez une carte de la Belgique, avec toutes les zones de chasse signalées par des rayures rouges. Ce qui est impressionnant, c’est de cliquer sur les zones en rouge et de lire à chaque fois le mot "battue ! battue ! battue !" On dirait l’état de l’équipe des Diables en coupe du monde.

Cela permet d’avoir des infos vitales. Grâce à ce site, les promeneurs savent qu’ils doivent éviter l’aire de repos de Spy après 23 heures, sous peine de se faire tirer par Jean-Charles Luperto. Et on nous rassure aussi en précisant que les chasseurs n’ont pas nécessairement le droit de chasser dans des zones habitées. C’est bien de le rappeler : par exemple, dans votre salon, ils ne peuvent pas.