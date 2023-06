Le cactus : Jérôme de Warzée corrige le CEB d’Hadja Labib

Les élèves de primaire tentent de décrocher leur CEB depuis ce lundi. On fait le point avec humour dans le Cactus de Jérôme de Warzée… qui est tombé sur la copie d’Hadja Lahbib.

"Les premières copies sont arrivées au centre de correction, où je me trouve, et je vous propose de corriger au hasard un examen, par exemple, ici, voyons, j’ai le CEB de… nom : Lahbib. Prénom : Hadja. Profession… journali… ah non, c’est barré. Ministre des affaires étran… ah, c’est barré avec un gros point d’interrogation… future députée européenne… Ça a l’air acté…" entame Jérôme avant de passer en revue différentes matières. Géographie, français, ou encore mathématiques :