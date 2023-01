Le Cactus : Jérôme de Warzée comprend très bien tout ces politiciens qui partent en voyage

Les missions exploratoires de coopération à Nouakchott, Podgorica, Niamey, et autres destinations typiques des questions bleues de Trivial Pursuit, se multiplient. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur ces nouvelles révélations concernant les nombreux voyages à l’étranger effectués par nos députés.

L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie rassemble 80 pays. Treize députés belges en font partie, qui voyagent partout et tout le temps, là où on ne parle pas français. À côté, Messieurs Marcourt et Janssens avec leur city-trip de trois jours ressemblent à des sédentaires tétraplégiques.

Parmi ces Christophe Colomb de la coopération, on retrouve Jean-Charles Luperto, les carnets du bourlingueur à lui tout seul, et l’ex-bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans, partie à Tahiti du 19 au 22 juillet. Elle avait vraiment envie de rater le discours du roi Philippe.

En septembre dernier, quatre députés bruxellois ont effectué un voyage diplomatique au Sahara, payé par le Maroc. François De Smet, le patron de DéFi, s’est insurgé. Ces voyages ne servent donc pas à rien : ils donnent l’occasion à François De Smet de se faire connaître.

On se souvient encore de Van Cau et Happart en voyage en Californie, contemplant le Grand Canyon en se disant : "Tu vois José, ça, c’est le gouffre qui séparera bientôt le politique du citoyen". Mais que voulez-vous, on ne peut pas leur en vouloir de voyager, ils aiment voler !