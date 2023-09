Le Cactus : Jérôme de Warzée commente les débuts d’Yves Coppieters en politique chez Les Engagés

L’épidémiologiste Yves Coppieters se lance en politique au sein du parti Les Engagés. Interviewé dans l’émission dominicale de la chaîne d’en face, il a été mis en grande difficulté.

Recruter un médecin, quoi de plus normal pour un parti proche de l’agonie ? Même si faire de la politique en rejoignant Les Engagés, c’est comme se lancer dans le cinéma avec un smartphone éteint dans une pièce noire.

Pour l’une de ses premières interviews politiques, il était l’invité de Christophe Deborsu et Martin Buxant, les Shirley et Dino de RTL, qui l’ont soumis à un petit quiz de culture générale sur la politique belge. Il a fait un sans-faute : 0 sur 6.

Deux enragés face à un engagé. Car les questions étaient vaches, à en juger par la première : "que signifient les initiales CDH, l’ancien nom des Engagés". Visiblement, Yves Coppieters découvrait qu’on a eu dans ce pays un parti qui s’appelait le CDH. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu lui demander qui était l’actuel président des Engagés. Maxime Prévôt lui-même ne le sait pas.

Autre exemple de question : "combien y a-t-il de députés des Engagés au Parlement fédéral". Et Yves donne enfin sa première réponse, sans aucune hésitation : deux ! C’était cinq. Mais on aurait dû lui accorder le point : s’il a répondu deux et pas cinq, c’est simplement parce qu’il a compté ceux qui bossent vraiment.