Le Cactus : Jérôme de Warzée commente le mariage de Thibaut Courtois

Jérôme de Warzée commente avec humour et sa plume acérée les préparatifs du mariage de Thibaut Courtois qui aura lieu ce dimanche 25 juin.

Une cérémonie en grande pompe qui durera trois jours :

"En effet, Thibaut Courtois voulait calquer la durée des festivités sur celle de la durée de la présence des Diables lors du dernier mondial au Qatar. Mishel et Thibaut qui ont choisi de se jurer fidélité pour le meilleur et pour le pire, c’est-à-dire pour le meilleur et pour le dernier Mondial au Qatar."