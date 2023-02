Le Cactus : Jérôme de Warzée commente la soirée Miss Belgique

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur l’élection de Miss Belgique, un événement aussi suivi que le championnat de Belgique de patinage artistique sur gazon.

Il ne s’est pas passé grand-chose samedi soir, outre les chorégraphies dignes d’une fancy-fair de rhéto, les interviews ultra-spontanées des candidates préparées depuis novembre dernier, et la présence d’une miss tellement refaite de partout que Pamela Anderson aurait l’air bio à côté.

Finalement, c’est Émilie Vansteenkiste qui a été élue. Elle a toutes les qualités : trilingue, souriante, elle ressemble à Clara Luciani, et en plus elle ne chante pas. Et elle est ergothérapeute, c’est-à-dire qu’elle se charge de réinsérer socialement des personnes par l’activité physique ou manuelle.

Après une reine des Belges qui est logopède, une reine de beauté qui est ergothérapeute, on comprend que les blouses blanches soient un métier en pénurie : elles font des études, elles décrochent leurs diplômes, et puis elles deviennent toutes reines de quelque chose. Et on s’étonne que chaque fois qu’on va à l’hôpital, on se fasse soigner par une bibliothécaire retraitée !